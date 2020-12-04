У період новорічних і різдвяних свят локдаун в Україні ввести неможливо. Про це заявила у п'ятницю ввечері, 4 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Голосу" Юлія Клименко.

Вона пояснила, що на свята додому повернуться близько 3 мільйонів українців, які працюють за кордоном, тож жорсткі обмеження в цей період будуть неефективними.

"З нашими 3 мільйонами людей, які працюють за кордоном, які приїжджають між 25 грудня і 7 січня, неможливо зробити локдаун. Люди приїдуть, все одно поцілуються, будуть співати пісень, будуть все робити... Це неможливо. Якщо робити щось, то після 7 січня", - сказала вона.

Депутат також наголосила, що Україна не обмежиться одним локдауном.

"Це не єдиний локдаун. Потім весною буде третя хвиля. Вакцина наша буде в 3-4 кварталі 2021 року. До цього часу ще багато локдаунів", - підкреслила Юлія Клименко.

Раніше депутат від "Слуги народу" назвала дату введення локдауну в Україні.