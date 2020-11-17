Сборную Украины "атаковал" коронавирус перед Лигой Наций [ Редактировать ]
Главный врач города Люцерна отправил на карантин сборную Украины по футболу в полном составе. Об этом сообщает пресс-служба Швейцарской футбольной ассоциации.
Поединок между командами Украины и Швейцарии официально отменили.
Отмечается, что местные власти запретили проведение матча, но все стороны вместе с УЕФА и Швейцарской ассоциацией футбола были готовы к проведению поединка. При этом, утром, 17 ноября, положительные результаты тестов на коронавирус сдали три футболиста: полузащитник Руслан Малиновский, защитник Сергей Кривцов и форвард Жуниор Мораес.
Ранее мы писали, что 16 ноября позитивные тесты на коронавирус получили вратарь Дмитрий Ризнык, защитник Эдуард Соболь и полузащитник Евгений Макаренко.
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