"Слугам" удалось добиться назначения "своего" председателя Одесского облсовета Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь

Сговор Зеленского с Порошенко, Тимошенко и Трухановым, интриги и преступные махинации - последние инструменты, которые остались у Зеленского и его партии, чтобы захватить власть в местных советах.

Это продемонстрировала ситуация с избранием председателя Одесского областного совета, где президенты З. и П. слились с бандой Труханова и Тимошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По результатам местных выборов "слуги" не имели шансов претендовать на руководящие должности в областном и городском советах. Лидером народного доверия на Одесчине стала "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Для того чтобы протолкнуть на пост председателя облсовета своего человека, Зеленский вступил в сговор с Порошенко, Трухановым и Тимошенко. В ход был пущен административный ресурс, при помощи махинаций и незаконных действий затягивалась регистрация оппозиционных депутатов.

На первой же сессии областного совета против оппозиции незаконно применили физическое насилие. В ходе потасовки, устроенной депутатами Зеленского - Порошенко и Труханова, травмы получила народный депутат Украины от ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

Травмы нанес ей заместитель начальника одесской полиции Сергей Махотин, который стоял во главе полицейского спецназа, незаконно ворвавшегося по распоряжению Сергея Гриневецкого в зал заседаний областного совета и пытавшегося вышвырнуть депутатов оттуда.

Депутаты отбили незаконное нападение полицейских и выставили их из зала заседаний. После этого глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, выполняющий поручение Президента Украины Владимира Зеленского, организовывал национал-радикалов из "Нацкорпуса" и "Азова".

В соответствии с их преступным замыслом они должны были ворваться в зал заседаний Одесского областного совета и физически расправиться с оппозиционерами. Тем более что соответствующий опыт одесские националисты получили еще 2 мая 2014 года у Дома профсоюзов, а полная безнаказанность укрепляет их готовность выполнять любые преступные задания действующей власти.

И только после 12 часов противостояния власть сдалась: зарегистрировала депутатов от партии "За майбутне" и под покровом ночи провела заседание с участием всех избранных депутатов областного совета.

С помощью сговора с бандой Труханова, Порошенко и Тимошенко "слугам" удалось протащить своего человека. Причем объединение Зеленского, Порошенко, Труханова и Тимошенко цинично проигнорировало волю избирателей Одесской области, которые на выборах отдали первенство "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Публичное противостояние Зеленского и Порошенко - это ложь, на самом деле они заключили союз, у которого одна цель - дерибан земли, собственности и бюджета, в том числе в Одессе и Одесской области.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет мощное представительство в областном и городском советах. Мы перешли в оппозицию, отказавших от всех должностей, но сохранив доверие коллег и наших избирателей.

Работая в оппозиции, мы не допустим реализации грабительских планов политического тандема "старых" и "новых" разрушителей Украины.