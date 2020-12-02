Порошенко и Зеленский объединяются в горсовете Одессы [ Редактировать ]
Несмотря на негодование одесситов, Зеленский и Порошенко делят власть в городе. Они спешат оформить союз на внеочередной сессии городского совета, "организовать" большинство и поделить руководящие должности.
Ситуация в Одесском городском совете еще раз доказывает, что никаким предвыборным обещаниям Порошенко и Зеленского верить нельзя. Ради власти и дерибана собственности громад они мгновенно предают своих избирателей и создают политический союз.
Их цели - продажа земли, дерибан собственности, безнаказанность радикалов и коррупционеров, продолжение противостояния в обществе.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет противостоять старой-новой банде. Наша фракция в Одесском городском совете не допустит разграбления земли, собственности и бюджетных ресурсов Одессы.
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