Несмотря на негодование одесситов, Зеленский и Порошенко делят власть в городе. Они спешат оформить союз на внеочередной сессии городского совета, "организовать" большинство и поделить руководящие должности.

Ситуация в Одесском городском совете еще раз доказывает, что никаким предвыборным обещаниям Порошенко и Зеленского верить нельзя. Ради власти и дерибана собственности громад они мгновенно предают своих избирателей и создают политический союз.

Их цели - продажа земли, дерибан собственности, безнаказанность радикалов и коррупционеров, продолжение противостояния в обществе.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет противостоять старой-новой банде. Наша фракция в Одесском городском совете не допустит разграбления земли, собственности и бюджетных ресурсов Одессы.