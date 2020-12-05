Допомога за покликом серця. Міжнародний день волонтера відзначають в Україні. Працівників доброї волі сьогодні вітав Президент Володимир Зеленський під час відвідування центру реабілітації військових. Саме завдяки волонтерам вдалося побудувати сучасну українську армію, - зазначив президент, - та подякував за допомогу на початку війни на Донбасі.

Володимир Зеленський, президент України: