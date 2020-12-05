Завдяки волонтерам вдалося побудувати сучасну українську армію - Володимир Зеленський [ Редактировать ]
Допомога за покликом серця. Міжнародний день волонтера відзначають в Україні. Працівників доброї волі сьогодні вітав Президент Володимир Зеленський під час відвідування центру реабілітації військових. Саме завдяки волонтерам вдалося побудувати сучасну українську армію, - зазначив президент, - та подякував за допомогу на початку війни на Донбасі.
Володимир Зеленський, президент України:
Я вважаю, що це окрема армія, яка відверто кажучи на початку війни на Донбасі - саме армія волонтерів побудувала українську армію. Ту сучасну армію, яка у нас сьогодні є. Мені здається, коли Україна впродовж років шукала національну ідею - волонтери її швидко знайшли.
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