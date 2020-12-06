У Білорусі відбулися протести у дворах мікрорайонів [ Редактировать ]
У Білорусі відбулися "Марші волі" на вияв незгоди з фальсифікацією президентських виборів та свавіллям влади. Через попередні жорстокі розгони та затримання, протестувальники збиралися не в центрі Мінська, а у дворах своїх мікрорайонів.
Тримали біло-червоні прапори, скандували "Долучайся!" та "Живє Бєларусь". Силовики затримували людей просто на вулицях. Хапали навіть перехожих. За даними правозахисників, по всій країні затримано понад сотню осіб.
Раз, два, три. Трех пацанят задержали и ведут по двору. Это типа вы говорите нам, что с нами такое же будет? Ой, страшные вы люди.
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