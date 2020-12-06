У Білорусі відбулися "Марші волі" на вияв незгоди з фальсифікацією президентських виборів та свавіллям влади. Через попередні жорстокі розгони та затримання, протестувальники збиралися не в центрі Мінська, а у дворах своїх мікрорайонів.

Тримали біло-червоні прапори, скандували "Долучайся!" та "Живє Бєларусь". Силовики затримували людей просто на вулицях. Хапали навіть перехожих. За даними правозахисників, по всій країні затримано понад сотню осіб.