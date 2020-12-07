У Кропивницькому присвятили мурал Святославу Хороброму [ Редактировать ]
У Кропивницькому до Дня Збройних сил з'явився великий мурал із зображенням останнього бою Святослава Хороброго. Він відбувся на острові Хортиця у 972 році. Площа картини - 600 квадратних метрів. Мурал зобразили на будівлі, яка оточує військовий плац третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго.
Працював над ним столичний художник Андрій Пальваль більше двох місяців. Витратив тисячу аерозольних балончиків та чотири сотні банок фарби. На відкриття в полк привезли й славнозвісний меч князя Святослава Хороброго, який зберігається у Національному Заповіднику "Хортиця".
Андрій Пальваль, автор муралу:
Третій полк має небесного покровителя Святослава Хороброго, от і цей мурал присвячений власне йому, це така історична візія на те, як виглядає Сили Спеціальних Операцій ну майже тисячу років тому і от в принципі все, що ви бачите це 600м2 малюнку повністю присвячений останнім дням Святослава.
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