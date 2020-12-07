У Миколаєві чоловік з пістолетом ганявся за скейтером [ Редактировать ]
Стрілянина у миколаївському скейт-парку. На міському спорт-майданчику стався конфлікт між юним скейтером та дорослим відвідувачем. Чоловік сидів на фанбоксі - саме там, де каталися підлітки.
Коли один ледь не в'їхав у нього, відреагував агресивно - вдаривши ногою. А після того, як хлопець завдав удару у відповідь, подався до дитячого візочка, з яким саме і прийшов до парку, і вихопив пістолет. Чоловік намагався наздогнати підлітка і стріляв по ньому.
Поліцейські, які прибули на місце, вилучили у нападника травматичну зброю та відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Постраждалий, який отримав незначну травму, відмовився від претензій до свого кривдника.
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