Катар збирається проводити чемпіонат з футболу "за нормальних умов" [ Редактировать ]
Чемпіонат світу з футболу 2022 відбудеться за "абсолютно нормальних умов" певні організатори турніру у Катарі. Там розраховують, що за два роки - мільйони людей зможуть зробити щеплення від Ковіду, тож не буде потреби переносити змагання.
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