Розраховують, що за два роки - мільйони людей зможуть зробити щеплення від Ковіду

Чемпіонат світу з футболу 2022 відбудеться за "абсолютно нормальних умов" певні організатори турніру у Катарі. Там розраховують, що за два роки - мільйони людей зможуть зробити щеплення від Ковіду, тож не буде потреби переносити змагання.

Цьогоріч через коронавірус скасували чимало марафонів, а Літню олімпіаду в Токіо та чемпіонат Європи з футболу перенесли на наступний рік.