В понедельник, 7 декабря, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон Украины про ответственность за ложь в е-декларациях (был зарегистрирован как законопроект №4460 -д).

Документ передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому, сообщается на сайте Рады.

Законом внесены изменения, в частности, в Уголовный кодекс Украины, которые восстанавливают уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации и устанавливают ответственность за умышленное непредставление декларации.

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Верховная Рада на заседании 4 декабря приняла соответствующий законопроект №4460-д. "За" проголосовали 289 народных депутатов.

Согласно документу, ограничить свободу чиновника могут только в случае, если он умышленно не задекларировал имущество на сумму от 9 млн гривен.

В случае, если расхождение сведений в декларации составляет до 8,8 млн гривен либо чиновник умышленно не подал декларацию, ему грозит штраф либо общественные работы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что у Зеленского пересмотрят решение Рады по лжи в декларациях.

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