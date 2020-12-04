Депутати нарешті визначились, як допомагати бізнесу і працівникам у разі повного локдауну. Взагалі тиждень для парламентаріїв видався продуктивний. От напередодні навіть згадався турборежим - стільки всього наголосували. А сьогодні вирішили ще й одне з ключових політичних питань відновили відповідальність за брехню в деклараціях.

Чи задовольнить це рішення МВФ? Усі подробиці далі - у Ксенії Барвіненко.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Вакцина від корупції.

Та зрештою сумнівів менше не стало.

Ольга Совгиря, представниця парламенту в Конституційному суді України (народний депутат, "Слуга народу"):

Питання полягає в тому, що ми повинні співвідносити ту відповідальність, яка пропонується, і з тим правопорушенням, за яке ця відповідальність настає, ми повинні тримати в голові, якщо ця відповідальність буде надмірною. Конституційний суд в будь-якому складі може визнати цей вид покарання неконституційним.

А от у цьому-то й проблема. Було два законопроєкти. Перший від президента. Зеленський вимагав...

Федір Веніславський, народний депутат, "Слуга народу":

Максимально жорстке покарання за такі дії, які пов'язані з корупцією, він наполягав, що має бути передбачене таке покарання, як позбавлення волі.

А другий від робочої групи парламенту. Компромісний. Тому що карати тюрмою за брехню в деклараціях - це і є очевидний приклад кримінальної відповідальності, яку Конституційний суд визначив взагалі як неможливу.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Якщо людина помилилась, якщо людина зробила щось не те, декларації важкі, заповнювати важно, то там не буде такої категоричної посадки в тюрму, як було передбачено в попередньому, і тому пі декларації попали мільйон людей, дуже важко заповнити ніхто не гарантований від помилок.

Тож обидва варіанти поєднали у третьому законопроєкті. Який сьогодні й підтримали. До конституційної більшості не дотягнули. Але голосували "за" представники всіх фракцій та груп.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо людина не вписала в декларацію майно, яке незаконно отримала, то тоді людина буде притягнута до відповідальності по декільком статтям КК, перше - за те, що неправильно вказав в декларації, і друге за незаконне збагачення, там тюрма, незаконне збагачення це тюрма, але якщо людина сплатила податки з цього майна, чесно придбала майно, але з якихось причин не задекларувала - в мене питання чи треба людина саджати у в'язницю за це, я вважаю що ні.

Тож що у підсумку? До Кримінального кодексу додають дві нові статті - за брехню в декларації та за неподання декларації.

Позбавлення волі - не передбачено в жодній. За брехню в декларації на суму від мільйона трьохсот тисяч до дев'яти мільйонів гривень - максимальний штраф п'ятдесят одна тисяча гривень або громадські роботи до 240 годин. Стільки ж доведеться відпрацювати, якщо чиновник приховає понад дев'ять мільйонів. А ще на нього чекатиме 85 тисяч гривень штрафу або ж обмеження волі до двох років.

Якщо можновладець взагалі не подасть декларацію - його оштрафують на 51 тисячу гривень або ж призначать громадські роботи до 240 годин. В усіх цих випадках людину можуть ще й позбавити права обіймати чиновницькі посади до трьох років.

Тепер питання номер один - чи змилується Міжнародний валютний фонд над Україною. Адже там наполягали саме на повному відновленні системи декларування, як було до рішення Конституційного суду. Ціна питання - мільярди доларів, без яких буде неможливо виконати бюджет. Як цього року, так і наступного.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Це умова для отримання зовнішньої допомоги для України, а я нагадаю - у нас діра в бюджеті там починається від 40 млрд, а закінчується 150 млрд.

Чи підпише президент ось такий закон, яким не передбачено ув'язнення за брехню в деклараціях поки що відповіді немає. Може ветувати й наполягати на своєму варіанті. Але чи будуть під це голоси в парламенті? Мабуть, ні. Чи варто затягувати дискусію й ризикувати декларуванням цього року? Навряд. Якщо хоча б якогось рішення не буде до кінця року, то всі декларації 2020 залишаться без контролю.

Сергій Алєксєєв, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Щоб цей закон встояв і хоча б п'ять років попрацював, тому що вкрай не вигідно буде, якщо ми цей закон приймемо, а через пів року його опять скасують - і все це що ми зробити, ми будемо працювати на смітник.

Зробили депутати і ще одну річ - підготували країну до локдауну. Підтримавши законопроєкти, які допоможуть бізнесу та працівникам пережити нові жорсткі обмеження. Це списання податкового боргу, полегшення зі штрафами та гроші на руки.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Вісім тисяч гривень: допомога може надаватись найманим працівникам, які втратили частину заробітної плати внаслідок посилення карантинних обмежень, ФОП, які втратили частину доходу через заборону на повноцінне функціонування.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Денег явно мало, но мы поддерживаем чтоб хоть что-то они получили. Потому что если им не давать ничего, это вообще беда будет, и второй момент мы проверим чтоб эти деньги не закончились первого января, потому что если человек не успеет оформить до первого января - тут осталось пару недель, то он ничего не получит, этого тоже нужно избежать.

Офіційно парламенту залишилося працювати в цьому році ще один тиждень. І головне для них тепер - бюджет.