В пятницу, 4 декабря, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что решение Рады об ответственности за ложь в электронных декларациях было компромиссным. Скорее всего, это решение парламента будет временным. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, лишение свободы за недостоверное декларирование было камнем преткновения среди политических сил. Сажать за решетку нарушителей предлагал президент Владимир Зеленский.

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"Рабочая группа, которая разработала вариант, не содержащий лишения свободы, состояла из представителей разных политических сил... Поэтому был предложен согласованный вариант, за который проголосовала Рада за основу и в целом", - пояснил он.

Президент довольно категорично настроен относительно ответственности за ложь в декларациях.

"Но пока согласились на компромиссный вариант, чтобы вообще проголосовать и вернуть ответственность. Относительно дел, по которым велось расследование и которые прекратились после решения КСУ, по ним уже никакой юридической ответственности не будет", - добавил депутат.

Ранее Рада заблокировала рассмотрение законопроекта о КСУ. Также президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.

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