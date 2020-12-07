Финальную часть кинофраншизы "Миссия невыполнима" - 8 окончательно решено снимать вне планеты Земля.

Главный продюсер фильма и исполнитель главной роли Том Круз максимально приближены к тому, чтобы устроить естественную съемочную площадку во Вселенной. Соответствующий разговор провели с NASA.

Том хорошо известен своими трюками, и в фильмах Миссии были одни из самых сложных сцен, когда-либо снятых. Но он стремится продвинуться дальше, чем кто-либо. <...> Он почти уверен, что у него все получится, и уже говорил об этом с NASA.

Отмечается, что в настоящее время на конечный этап продвинулись съемки предпоследней части фильма "Миссия невыполнима" - 7. Релиз фильма предварительно назначен на 2021 год.

Tom Cruise is the biggest badass on planet Earth. Cruise accomplishes an insanely massive stunt during week one of filming for ‘Mission: Impossible 7’. Check it out...

pic.twitter.com/jzNtF0GmcK — DR Movie News 📽 (@DRMovieNews1) September 7, 2020

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Кроме того, украинская группа на пешеходном мосту удивила Тома Круза. Актер прошел по новой переправе вместе с мэром Киева Виталием Кличко.

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