Финальную часть кинофраншизы "Миссия невыполнима" - 8 окончательно решено снимать вне планеты Земля.

Главный продюсер фильма и исполнитель главной роли Том Круз максимально приближены к тому, чтобы устроить естественную съемочную площадку во Вселенной. Соответствующий разговор провели с NASA.

Отмечается, что в настоящее время на конечный этап продвинулись съемки предпоследней части фильма "Миссия невыполнима" - 7. Релиз фильма предварительно назначен на 2021 год.

Tom Cruise is the biggest badass on planet Earth. Cruise accomplishes an insanely massive stunt during week one of filming for ‘Mission: Impossible 7’. Check it out...

