Ученые, работающее в Университете Восточной Финляндии пришли к выводу, что потребление черной смородины может помочь с нормализацией сахара в крови. Об этом сообщает British Journal of Nutrition.

Ягоды черного цвета, такие как смородина и черника, способны установить безопасный уровень глюкозы. В исследованиях участвовали 26 добровольцев, которых набирали с расчетом отсутствия у них хронических различных болезней.

Отмечается, что участники эксперимента сдавали питались исключительно блюдами, основу которых: в одном случае состояла смородина, а в другом - сахар. После этого натощак испытуемые сдали кровь, где проверяли уровень глюкозы, инсулина и жирных кислот.

Ранее мы писали, что стало известно, какой продукт способен защитить человеческий организм от сахарного диабета и различных онкологических заболеваний.

Читайте также, медики назвали "самый опасный" сахар. Речь идет о фруктозе, которая используется в качестве подсластителя производителями разных продуктов питания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.