Природа лечит: названа ягода-спасатель от диабета [ Редактировать ]
Ученые, работающее в Университете Восточной Финляндии пришли к выводу, что потребление черной смородины может помочь с нормализацией сахара в крови. Об этом сообщает British Journal of Nutrition.
Ягоды черного цвета, такие как смородина и черника, способны установить безопасный уровень глюкозы. В исследованиях участвовали 26 добровольцев, которых набирали с расчетом отсутствия у них хронических различных болезней.
Отмечается, что участники эксперимента сдавали питались исключительно блюдами, основу которых: в одном случае состояла смородина, а в другом - сахар. После этого натощак испытуемые сдали кровь, где проверяли уровень глюкозы, инсулина и жирных кислот.
Ранее мы писали, что стало известно, какой продукт способен защитить человеческий организм от сахарного диабета и различных онкологических заболеваний.
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