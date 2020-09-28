Людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, нужно есть грецкие орехи. Об этом заявили эксперты организации Diabetes UK (Великобритания).

По словам медиков, умеренное употребление этих орехов является одним из лучших способов снизить уровень сахара в крови, пишет changeua.com.

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"Людям, страдающим диабетом второго типа, нужно стремиться к потреблению продуктов, которые улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы. Это миндаль, фисташки, грецкие орехи, причем последние являются для них поистине идеальным продуктом", – говорится в сообщении.

Эксперты подчеркивают, что длительное переваривание орехов препятствует скачкам сахара, он медленно выделяется в кровь. Орехи особенно полезно употреблять вместе с греческим йогуртом, это отличный десерт.

По словам британских медиков, арахис тоже нормализует уровень сахара в крови. Людям, страдающим диабетом, эти орехи полезны в небольших объемах.

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