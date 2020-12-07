Китайські інвестори "Мотор Січі" стягнуть збитки з України [ Редактировать ]
Три з половиною мільярди доларів збитків хочуть стягнути з України китайські інвестори "Мотор Січі". Їхні представники вже звернулися до міжнародного арбітражу й повідомили про це український уряд. Нагадаю, прокуратура заарештувала акції компанії після того, як китайські інвестори разом із українськими власниками оголосили про купівлю акцій.
В уряді вважають, що стратегічні підприємства мають залишатися під контролем держави, а президент закликав Кабмін, РНБО та СБУ перевірити економічну обґрунтованість приватизації підприємств, що мають надважливе значення для економіки та безпеки України.
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