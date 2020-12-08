МОК заборонив Білорусі відвідувати Олімпійські ігри [ Редактировать ]
Міжнародний олімпійський комітет заборонив керівництву Національного олімпійського комітету Білорусі відвідувати Олімпійські ігри.
Очолює білоруську організацію Олександр Лукашенко, а його старший син Віктор - один з членів виконкому.
У своєму рішенні МОК керувався тим, що національний комітет недостатньо захищає білоруських атлетів від політичної дискримінації - а це суперечить фундаментальним принципам Олімпійської хартії.
Водночас, очільник МОК Томас Бах зазначив: запроваджені заходи - тимчасові.
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