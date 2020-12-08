Виховання ляпасами. Результат - гематоми та синці. На Львівщині завуч школи відлупцювала учня шостого класу! Причому кричала і била його перед іншими дітьми! Один з підлітків зафільмував цю екзекуцію на телефон і виклав в інтернет. Після розголосу зчинився скандал.

На цих кадрах перед усім класом біля вчительського столу, перед іншими учнями, жінка штовхає дитину та б'є її по голові.

"Героїнею" скандального відео виявилася завуч з виховної роботи Потелицької школи Надія Петлика. Таким чином вона виховувала 6-класника під час перерви.

А почалося все через конфлікт між хлопцями в коридорі. Учителька побачила це і не змогла пройти повз. Костянтин - саме він потрапив під "гарячу руку" - каже: добряче від завуча отримав ще у коридорі.

Взяла, до себе потягнула і вдарила, повела до класу. А я потім, сказав: чого ви сюди прийшли, бо я знервувався. Потім вона хотіла ще бити, я втік. Потім казала: ходи сюди, я надів капюшон, і вона почала бити.

Хлопець розповідає: завуча у школі діти бояться. За його словами, вона не перший раз себе поводить не по-вчительськи.

А що каже? - Все щось кричить. У 7-А казала: "ви будете по класі, як шмати літати".

Відео побиття Костянтина на телефон з-під парти зняли його однокласники. Кажуть, так намагалися захистити свого друга.

Не страшно було тобі це знімати? - Я хотів захистити, бо він мій друг. Знаєте, не гарно кидати друзів у біді.

Додому після школи Костянтин повернувся з синцями на руках та гематомою на голові.

Олена Костецька, мати учня 6 класу:

Гематома була, просто я нікуди не зверталась, там помастила маззю і все. Плакав, звичайно, що плакав, то стрес для нього - не тільки, що то ніхто не бачив, то весь клас бачив, це не є що десь там тихенько "вирішили".

Надія Петлика - не лише шкільний завуч. Жінка ще навчає дітей української мови та літератури. У професії понад 20 років. Свою оцінку інциденту дає директор.

Світлана Ковальчук, директор Потелицької загальноосвітньої школи с. Потеличі:

Жорстоко засуджую це, звичайно. Ніякого пояснення тут немає і тому ми все, що від нас залежало - пояснення, створили комісію по розслідуванню, дали покази вчителя, винесли її догану, і вчитель подумала й от передзвонила, що зараз приїде, напише заяву на звільнення.

Зустрічатися із журналістами Надія Петлика відмовилася. Свій вчинок пояснила так.

Надія Петлика, завідувачка з виховної роботи Потелицької загальноосвітньої школи с.Потеличі:

Це саме було спровоковано. Я не кажу, що я є права в даній ситуації, я десь можливо мала проконтролювати свій такий емоційний стан.

Інцидент з побиттям учня в школі також розслідує спеціальна районна комісія. Справою зацікавились і правоохоронці.