Компания SpaceX получит от Федеральной комиссии по связи США 885,5 миллионов долларов субсидий, чтобы обеспечить каждого гражданина Америки доступом к орбитальному интернету Starlink.

Государственные субсидии помогут SpaceX покрыть глобальную сеть на территории 35 штатов. Средства будут перечислены на счет компании Илона Маска ежемесячно по 10 платежей.

Отмечается, что десятки различных компаний рассчитывают получение средств, размером в 16 миллиардов долларов. Стоит задача обеспечить доступ к глобальной сети в труднодоступных районах государства. Но, в конце-концов, провайдеры получат около 9,2 миллиардов долларов.

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Кроме того, европейцы смогут пользоваться интернетом Starlink уже в феврале. Илон Маск пообещал, что на этой неделе будет отправлено несколько тысяч приглашений в бета-версию Starlink в США и Канаде.

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