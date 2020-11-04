Starlink запустят в Европе в феврале 2021 года Источник: SpaceX

В феврале-марте 2021 года орбитальный интернет Starlink будет запущена в Европе в тестовом варианте. Об этом сообщил в своем Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.

Европейские страны получат доступ к сервису сразу же, как будет получено одобрение европейских регуляторных органов. Он ожидает решения в феврале или марте 2021 года.

Илон Маск пообещал, что на этой неделе будет отправлено несколько тысяч приглашений в бета-версию Starlink в США и Канаде.

Тестовый вариант орбитальной спутниковой сети, предоставляющей широкополосный доступ в интернет, запустили на севере США и юге Канады 26 октября 2020 года по цене $99 в месяц, плюс единоразово $499 за получение терминала.

Пользователи бета-версии в Северной Америкесообщали о скорости передачи информации 160 Мбит/с, хотя сами разработчики прогнозировали 50-150 Мбит/с.

Сколько человек принимает участие в бета-версии Starlink. Ранее Маск заявлял, что интерес к проекту проявляли свыше 700 тыс. американцев.

Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.

С начала мая 2019 года SpaceX уже запустила 15 ракет со спутниками Starlink, их орбитальная группировка насчитывает более 800 космических аппаратов. В перспективе компания Илона Маска планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов.

Ранее "Подробности" писали, что инженеры SpaceX занимаются бета-тестированием антенны и терминала для приема спутникового интернета.