Европейцы смогут пользоваться интернетом Starlink уже в феврале [ Редактировать ]
Источник: SpaceX
В феврале-марте 2021 года орбитальный интернет Starlink будет запущена в Европе в тестовом варианте. Об этом сообщил в своем Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.
Европейские страны получат доступ к сервису сразу же, как будет получено одобрение европейских регуляторных органов. Он ожидает решения в феврале или марте 2021 года.
Илон Маск пообещал, что на этой неделе будет отправлено несколько тысяч приглашений в бета-версию Starlink в США и Канаде.
Тестовый вариант орбитальной спутниковой сети, предоставляющей широкополосный доступ в интернет, запустили на севере США и юге Канады 26 октября 2020 года по цене $99 в месяц, плюс единоразово $499 за получение терминала.
Пользователи бета-версии в Северной Америкесообщали о скорости передачи информации 160 Мбит/с, хотя сами разработчики прогнозировали 50-150 Мбит/с.
Сколько человек принимает участие в бета-версии Starlink. Ранее Маск заявлял, что интерес к проекту проявляли свыше 700 тыс. американцев.
Starlink - спутниковая сеть нового поколения, которая сможет обеспечить людей по всему миру широкополосным доступом в интернет.
С начала мая 2019 года SpaceX уже запустила 15 ракет со спутниками Starlink, их орбитальная группировка насчитывает более 800 космических аппаратов. В перспективе компания Илона Маска планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов.
Ранее "Подробности" писали, что инженеры SpaceX занимаются бета-тестированием антенны и терминала для приема спутникового интернета.
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