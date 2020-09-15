Водоснабжение Крыма будет восстановлено лишь после деоккупации полуострова. Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права.

В ведомстве отметили, что любые заявления о якобы нарушении Украиной норм международного права в связи с прекращением подачи воды на полуостров направлены на то, чтобы "назначить виновного" за расходы.

В украинском МИДе добавили, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой местных жителей полностью в ответе Россия как страна-оккупант.

Очевиден тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыму. Такие действия государства-оккупанта является военным преступлением.

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Украинские дипломаты отметили, что цель российской власти - заселение украинских территорий гражданами России, лояльными к экспансивной политики своего государства, чтобы таким образом закрепить незаконную оккупацию украинского полуострова.

Ранее сообщалось, что в Крыму пересохли крупные реки.