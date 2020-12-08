Беларусь ограничила пропуск через границу с Украиной из-за ремонтных работ на пункте пропуска "Новая Гута", который граничит с украинским ПП "Новые Яриловичи".

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Периодически на пунктах пропуска "Сеньковка" и "Новые Яриловичи" возникают накопления транспорта.

"Это связано с перевозкой товаров и, как мы видим, под конец года, одновременное количество транспортных средств возрастает и это приводит к накоплению на пропусках через границу", - отметил Демченко.

Он также добавил, что из-за ограничения на пропуск на свою территорию, которые Беларусь ввела в конце октября из-за пандемии коронавируса, уменьшилось количество транспортного пассажиропотока. В общем границу с Беларусью за сутки пересекают до 2,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Беларусь с 1 ноября запретит въезд иностранцам. Иностранцы смогут попасть в Беларусь только через Национальный аэропорт Минск.

Также мы писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну. Украина ввела спецпошлины на стальные пруты из Республики.

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