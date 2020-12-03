Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период. По ее словам, Беларусь подошла к переменам "с наименьшими шорками".

"Я беру на себя эту ответственность, зная, что я не одна", - сказала она в своем видеообращении, опубликованном на YouTube.

По словам Тихановской, "режим Лукашенко" разваливается. Она также отметила, что скоро люди из системы "окажутся в такой ситуации, когда им выгоднее сесть за стол переговоров, а не воевать с собственным народом".

Тихановская также заявила, что оппозиция разработала концепцию проведения новых выборов, а именно проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко, и программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса.

"Мы работаем над тем, чтобы облегчить и ускорить переходный период и вернуть власть народу.", - добавила она.

Ранее мы писали о том, что Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности" при условии, что он уйдет из власти мирно.

Также сообщалось, что Лукашенко назвал единственный способ отстранить его от власти. По его словам, вопрос отстранения от власти якобы "будоражит головы" западных дипломатов и беглых оппозиционеров.

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