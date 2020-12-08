Віктор Медведчук закликав дозволити виробляти російську вакцину в Україні [ Редактировать ]
Російську вакцину можуть виготовляти в Україні. Виробничі потужності у нас є, а російська сторона готова надати технологію виробництва.
Домовленості про це було досягнуто в Москві під час зустрічі голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з директором Національного дослідницького центру імені Гамалії та генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій. Однак згоду на виробництво вакцини має дати українська влада.
Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Вопрос возможности производства вакцины от коронавируса на территории Украины. Это очень важное и знаковое события для Украины. Наша главная задача, моя задача, как представителя из Украины, который реализует просьбу наших граждан, организаций, общественных организаций и политсил в том, чтобы производство происходило на территории Украины в интересах Украины. Для этого необходимо пройти регистрацию в госорганах, чтобы получить разрешение. Как сложится судьба этого вопроса, я могу сказать одно - политсила сделает все, чтобы производство в Украине состоялось в интересах наших граждан.
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