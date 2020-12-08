Російську вакцину можуть виготовляти в Україні. Виробничі потужності у нас є, а російська сторона готова надати технологію виробництва.

Домовленості про це було досягнуто в Москві під час зустрічі голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з директором Національного дослідницького центру імені Гамалії та генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій. Однак згоду на виробництво вакцини має дати українська влада.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":