У Китаї "павуки" очищають гору протягом 10 років [ Редактировать ]
Прибирання над прірвою 400 метрів у Китаї. На скелях гори Тянь-мень команда альпіністів збирає сміття. Уже 10 років Янг Фейюе разом із колегами прибирає непотріб за туристами.
"Павуки", як прозвали скелелазів, щороку збирають близько п'яти тонн сміття зі скель. Навіть за не надто туристичний 2020, їм вдалося дістати з прірви дві тонни відходів.
Ян Фейюе, прибиральник на горі Тяньмень:
Сміття менше, ніж раніше. Зараз туристи поводяться трішки краще. Коли я лише починав працювати, відходів було так багато, що за раз міг назбирати десять, а то й двадцять мішків.
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