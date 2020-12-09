Российский артист и шоумен Максим Галкин вместе с детьми напугал 71-летнюю супругу Аллу Пугачеву. О том, как это произошло Галкин поделился на своей странице в Instagram.

Так, вечером Пугачева сидела в кресле, в это время семилетние дети в соседней комнате делали приведение. Черную ткань они прикрепили к палке и наклеили маску, как в фильме "Крик". Сначала Лиза позвала папу, который испугался при виде такого приведения.

"Пап, ты камеру включил? Иди сюда", - сказала дочь знаменитостей.

О, Господи! Давай маму теперь напугаем.

Алла Борисовна не ожидала такого "сюрприза" и закричала, кинув тряпкой в приведение. Малыши покатились по полу от хохота.

"Ужасы нашего замка. Пугалкины", - подписал получившееся видео Максим.

Поклонники активно комментируют такую выходку и говорят, что трудно представить себе родителей лучше Макса и Аллы.

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