Закричала и бросила тряпку: Галкин с детьми напугал 71-летнюю Пугачеву [ Редактировать ]
Российский артист и шоумен Максим Галкин вместе с детьми напугал 71-летнюю супругу Аллу Пугачеву. О том, как это произошло Галкин поделился на своей странице в Instagram.
Так, вечером Пугачева сидела в кресле, в это время семилетние дети в соседней комнате делали приведение. Черную ткань они прикрепили к палке и наклеили маску, как в фильме "Крик". Сначала Лиза позвала папу, который испугался при виде такого приведения.
"Пап, ты камеру включил? Иди сюда", - сказала дочь знаменитостей.
О, Господи! Давай маму теперь напугаем.
Алла Борисовна не ожидала такого "сюрприза" и закричала, кинув тряпкой в приведение. Малыши покатились по полу от хохота.
"Ужасы нашего замка. Пугалкины", - подписал получившееся видео Максим.
Поклонники активно комментируют такую выходку и говорят, что трудно представить себе родителей лучше Макса и Аллы.
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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