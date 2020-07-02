Известная певица Алла Пугачева показала милое видео. В кадре звезда встречает мужа Максима Галкина после его трехдневного отсутствия. Соответствующее видео появилось в Instagram.

Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми, и устроили все вместе мне сюрприз!

Муж Аллы Борисовны попал домой уже в сумерках. Пугачева поцеловала супруга, а дети бросились обнимать папу.

На видео Примадонна предстала в белых обтягивающих брюках и в черной кофте, поверх которой звезда надела кардиган. Видно, что она находится в прекрасной форме.

Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.