Пугачева показала нежное видео с Галкиным [ Редактировать ]
Известная певица Алла Пугачева показала милое видео. В кадре звезда встречает мужа Максима Галкина после его трехдневного отсутствия. Соответствующее видео появилось в Instagram.
Вот как ждала семья, приехал брат с женой и детьми, и устроили все вместе мне сюрприз!
Муж Аллы Борисовны попал домой уже в сумерках. Пугачева поцеловала супруга, а дети бросились обнимать папу.
На видео Примадонна предстала в белых обтягивающих брюках и в черной кофте, поверх которой звезда надела кардиган. Видно, что она находится в прекрасной форме.
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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