Учені відкрили найбільший у світі айсберг [ Редактировать ]
Найбільший у світі айсберг зафіксували учені. Він відколовся від льодовика в Антарктиді ще у 2017. Важить глиба близько одного трильйона тонн, а площа становить 5,5 тисяч квадратних кілометрів.
Пілоти британських військово-повітряних сил зафільмували на камеру численні тріщини і розломи айсберга, він дрейфує на південь і поступово тане. Поряд із основним масивом льоду відкололися також менші шматки. Науковці кажуть, що вони небезпечні для суден, тому їхній рух треба відстежувати.
по теме
Найбільший у світі айсберг зафіксували учені. Він відколовся від льодовика в Антарктиді ще у 2017. Важить глиба близько одного трильйона тон
Новая технология сработала на мышах, теперь ее испытают на людях
Установлена связь цвета глаз с предрасположенностью к заболеваниям
Исследователи обнаружили 33 критических дыры в безопасности, затрагивающие миллионы устройств Интернета вещей – эти уязвимости получили общее название Amnesia:33
Компанія Ілона Маска SpaceX планує виконати перший тестовий політ прототипу міжпланетного корабля Starship - саме він має у майбутньому доправити людей на Червону планету