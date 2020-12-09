Помилка синоптиків у Венеції призвела до затоплення [ Редактировать ]
Венецію знову затопило попри нову систему шлюзів, яку встановили два місяці тому. Усе через помилку синоптиків. Вони передбачали підйом води до 120 сантиметрів. Але вітер раптово посилився, опадів побільшало, подекуди до півтора метра.
Тому захисні дамби не встигли відрегулювати - їх активують за дві доби до прогнозованого погіршення погоди. Зараз очікують, що вода спаде протягом двох днів, а систему бар'єрів відрегулюють для швидшого реагування.
по теме
В среду, 9 декабря, погода в Украине резко ухудшится
В акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с
В ближайшие дни в Украине ожидают гололед и мокрый снег. Однако совсем скоро в стране неожиданно потеплеет.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 1 декабря 2020 года
Синоптики дали прогноз погоды на декабрь