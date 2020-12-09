У Франції пройшло судове засідання над експрезидентом Ніколя Саркозі [ Редактировать ]
Чотири роки ув'язнення, з них 2 роки умовно - просять французькі прокурори для експрезидента Ніколя Саркозі. Чергове судове засідання завершилось напередодні.
Політика звинувачують у тому, що він нібито приймав незаконні пожертви для фінансування власної передвиборчої кампанії. А на слідство з цього приводу намагався вплинути вже коли був президентом. Зокрема, за версією прокурорів, пропонував одному із суддів посаду в Обмін на інформацію щодо справи. Сам політик звинувачення відкидає.
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