Чотири роки ув'язнення, з них 2 роки умовно - просять французькі прокурори для експрезидента Ніколя Саркозі

Чотири роки ув'язнення, з них 2 роки умовно - просять французькі прокурори для експрезидента Ніколя Саркозі. Чергове судове засідання завершилось напередодні.

Політика звинувачують у тому, що він нібито приймав незаконні пожертви для фінансування власної передвиборчої кампанії. А на слідство з цього приводу намагався вплинути вже коли був президентом. Зокрема, за версією прокурорів, пропонував одному із суддів посаду в Обмін на інформацію щодо справи. Сам політик звинувачення відкидає.