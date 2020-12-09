Більше половини перспективних протиковідних вакцин у світі закупили розвинені країни, - йдеться в спільній заяві міжнародних правозахисних організацій. За їхніми даними, багаті країни вже замовили достатньо доз, щоб вакцинувати все своє населення майже тричі - до кінця наступного року. Бідні країни чи країни, що розвиваються, зможуть наступного року вакцинувати лише кожного десятого. Їм не вистачить вакцин навіть для медпрацівників та людей з групи ризику - якщо їхні уряди не вживуть заходів, - попереджають правозахисники. Про ситуацію з щепленням проти COVID-19 у світі - у нашому огляді.

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100 мільйонів щеплень - за 100 днів. Таку амбітну мету поставив обраний американський президент Джо Байден на перші три місяці свого перебування на посаді. На його переконання, хоч це і не покладе край епідемії у США, втім, зможе значно змінити її перебіг. Він також закликав американців упродовж своєї першої "стоденки" носити захисні маски, аби стримати поширення вірусу. Чинний президент Дональд Трамп до останнього відмовлявся надягати маску, поки сам не підхопив інфекцію. Байден неодноразово критикував його за неправильну стратегію щодо боротьби з пандемією. Вже за півтора місяця після вступу на посаду він зможе показати, як слід давати раду з коронавірусом.

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Ізраїль отримав перші 100 тисяч доз протиковідної вакцини. Ідеться про спільну розробку американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. До кінця наступного тижня до Ізраїлю доправлять іще півтора мільйона доз вакцини. Коли саме розпочнуть вакцинацію - не повідомляють. Відомо, що першими щеплення отримають медики, а після них - мешканці та співробітники будинків для людей похилого віку, а також інші особи з групи ризику.

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Препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca (так звана "оксфордська вакцина") показав 70 відсотків ефективності. Про це свідчать результати фінальної стадії клінічних випробувань. Втім, розробники заявили, що збираються провести додаткові дослідження, аби пересвідчитися, що сироватка дієва для людей, старших за 55 років, - саме вони перебувають у групі ризику. Наразі вакцина набагато дешевша за препарат своїх основних конкурентів - з "Модерна" та "Пфайзер". Та не потребує особливих умов зберігання при низькій температурі.

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У Британії хочуть запровадити податок "на Ковід" для багатіїв. Йдеться про збільшення податку на багатство на один відсоток. На думку експертів, це допоможе поповнити державну скарбницю на 260 мільярдів фунтів стерлінгів впродовж наступних п'яти років. Цьогоріч британський уряд вже витратив 280 мільярдів фунтів стерлінгів на боротьбу з коронавірусом та підтримку вітчизняної економіки, яка постраждала через пандемію.