Блаженніший Митрополит Онуфрій відзначив 30-річний ювілей архієрейської хіротонії [ Редактировать ]
30-річний ювілей архієрейської хіротонії відзначає Блаженніший Митрополит Онуфрій. 1990 року його було висвячено у сан єпископа, а 2014 обрано Предстоятелем Української Православної Церкви.
У зв'язку з ювілеєм, у стінах Києво-Печерської Лаври відбулася Божественна Літургія, на яку, щоб привітати Предстоятеля УПЦ, прийшло чимало вірян.
Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель УПЦ:
Было много событий этот период был насыщен многими церковными проблемами, настроениями и социальными проблемами. И слава Богу, Господь довел нас до нынешнего дня. Я благодарю Бога за то, что вы сегодня пришли и помолились за меня грешного, и прошу впредь не оставлять меня в своих молитвах.
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