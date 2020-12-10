Під час локдауну контрольно-пропускні пункти на Донбасі та на адмінмежі з Кримом працюватимуть у штатному режимі. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Керувалися тим, що бойовики і так блокують роботу майже всіх КПВВ, тому закривати їх ще й з українського боку недоречно, - вважають в уряді.