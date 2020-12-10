Україна не закриватиме КПВВ на Донбасі та Криму під час локдауну [ Редактировать ]
Під час локдауну контрольно-пропускні пункти на Донбасі та на адмінмежі з Кримом працюватимуть у штатному режимі. Рішення ухвалили на засіданні Кабміну.
Керувалися тим, що бойовики і так блокують роботу майже всіх КПВВ, тому закривати їх ще й з українського боку недоречно, - вважають в уряді.
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