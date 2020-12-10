Білорусь повністю закриває наземні кордони на виїзд. Офіційно - через пандемію.

Обмеження діятимуть від 17 грудня. Вони не поширюються на дипломатів, офіційні делегації, водіїв міжнародних автоперевезень та подорожувальників, які їдуть транзитом через країну.

Також виняток зроблять у разі поважної причини - це трудовий договір, навчання або лікування за кордоном. У такому разі виїзд дозволять раз на півроку.

Нагадаємо, з 1 листопада Білорусь заборонила в'їзд наземним транспортом для іноземців.