Есть люди, которые совершенно спокойно переносят все жизненные потрясения. Они совсем не умеют показывать свои эмоции как положительные, так и отрицательные. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый флегматичный.

Итак, на первом месте оказался Телец. Представитель этого знака зодиака спокойный и уравновешенный человек, обладающий колоссальным терпением. Тельцов трудно вывести из себя. Они спокойны при общении и не делают поспешных выводов. Любой конфликт расценивают, как глупое поведение со стороны окружающих.

Решение серьезных задач выполняют в идеальном спокойствии с тщательной подготовкой. Медлительные Тельцы не проявляют агрессию, гнев и раздражительность при любом споре и скандале.

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