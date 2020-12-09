Какой знак зодиака самый капризный [ Редактировать ]
Некоторым людям очень сложно угодить. Они всегда видят изъяны, даже если их по правде нет. С ними сложно находить общий язык. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый капризный.
Итак, на первом месте оказался Телец. Представитель этого знака на мелочи не разменивается и всегда требует большего. Они заранее знают, как добиваться своих целей с помощью истерик и бесконечных требований. И что самое интересное, у них это здорово получается!
Их "хочу" просто зашкаливает, это изречение становится словом-паразитом, которое окружающим приходится слушать каждый день.
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