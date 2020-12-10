Франция начинает создание "универсальных солдат" [ Редактировать ]
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Комитет по этике Министерства обороны Франции, отвечающий за толкование спорных вопросов, возникающих в связи с научным и техническим прогрессом, а также их возможное военное применениее, дал разрешение на разработку бионических технологий для военных. Об этом сказано на сайте ведомства.
Исследования касаются препаратов, которые увеличивают выносливость бойцов, в частности позволяют обходиться без сна в течение долгого времени.
Речь также идет о проведении хирургических операций для улучшения слуха, разработке имплантов, которые будут вводить в организм солдат препараты для снятия стресса либо улучшения когнитивных функций.
Другие импланты позволят дистанционно следить за состоянием здоровья военнослужащих и его психическим состоянием, а также будут позволять бойцам идентифицировать на поле боя "своих" и "чужих".
Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что у ее ведомства "нет ближайших планов" по вживлению микрочипов своим военнослужащим либо использованию другие "инвазивные технологии".
Позвольте мне положить конец всем фантазиям: эти так называемые "агрессивные" разработки не входят в повестку дня французской армии. Но не все разделяют наши моральные принципы, поэтому есть определенное будущее, к которому мы должны быть готовы. И заключение комитета по этике помогает нам в этом: путем поиска путей и средств, которые позволят нам поддерживать наше оперативное превосходство, не отказываясь от наших ценностей и соблюдая международные обязательства. Таким образом, мы говорим "да" броне Железного человека и "нет" генетической мутации Человека-паука.
Сообщается, что комитету по этике Минобороны Франции также поручено проработать вопрос "автономии в системах летального оружия".
Ранее сообщалось, что Пентагон приоткрыл завесу секретности над "супер-пупер ракетой" Трампа.
В начале июня сообщалось, что США провели успешные испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.
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