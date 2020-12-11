Європейський союз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії, запроваджені через окупацію Криму, - про це повідомив кореспондент "Радіо "Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС, а офіційні документи оформлять наступного тижня.

Обмеження щодо Російської Федерації посилили в жовтні за залізничне сполучення з півостровом через Керченський міст. Також діють персональні санкції за агресію Москви проти України.