Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії за окупацію Криму [ Редактировать ]
Європейський союз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії, запроваджені через окупацію Криму, - про це повідомив кореспондент "Радіо "Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.
Рішення ухвалили на саміті країн-членів ЄС, а офіційні документи оформлять наступного тижня.
Обмеження щодо Російської Федерації посилили в жовтні за залізничне сполучення з півостровом через Керченський міст. Також діють персональні санкції за агресію Москви проти України.
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