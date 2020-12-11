У Маріуполі озброєний чоловік узяв у заручники відвідувачів банку та погрожував підірвати відділення. Зловмисник приніс ніж та коробку з дротами, в якій, за його словами, була вибухівка. Нападник вимагав зустрічі з керівником поліції міста. На перемовини він не погодився, тож правоохоронці його затримали.

У коробці нічого небезпечного не знайшли. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

Заручниця, працівниця банку:

Подошел мужчина, все в масках, поэтому я внимания не обратила. Поставил на кассу коробочку какую-то квадратную и показал нож, достал нож, потом начал угрожать, "вызовите мне милицию, я вас сейчас всех взорву, вызовите мне "Корд", вызовите саперов, я не шучу". Ударил в стену. Я переживала, я как бы защищенная, а он начнет сейчас девочкам угрожать.

Іван Шкуропацький, начальник Лівобережного відділення поліції: