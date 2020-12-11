В американской Калифорнии на 63-м году жизни скончался голливудский актер Томми Листер.

5 и 6 декабря актер должен был принять участие в съемках нового проекта, но вынужден был перенести дату из-за плохого самочувствия. Листер перестал отвечать на телефонные звонки своих менеджеров, после чего они решили наведаться к нему, а в доме обнаружили тело.

Отмечается, что причины смерти звездного актера выясняют правоохранители. По предварительным данным, незадолго до трагедии он жаловался на симптомы, похожие на COVID-19.

Ранее мы писали, что в США умер актер, сыгравший злодея Дарта Вейдера в первых фильмах киноэпопеи "Звездные войны.

Кроме того, умерла легендарная британская актриса Барбара Виндзор. причиной смерти звезды стала болезнь Альцгеймера.

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