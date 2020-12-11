Індіана Джонс повертається. 78-річний Гаррісон Форд знову зіграє відомого шукача пригод. Це буде п'ятий і останній фільм із серії.

Раніше Форд розповідав в інтерв'ю, що продовжити роботу було б логічно, адже роль Індіани йому до вподоби. Мовляв, це не просто екшен, а розвиток героя, який має сміливість, розум і хитрість - боїться, але досягає мети, долаючи страх.

Перша стрічка "У пошуках втраченого ковчега" вийшла на екрани у 1984. Реліз п'ятої частини планують на липень 2022.