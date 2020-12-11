Головний атрибут новорічних свят вже у продажі. Тож питання, яку ялинку нести додому, стає дедалі актуальнішим. Та чи правда, що купуючи штучну ялинку, ми рятуємо живі? Дізнавався Кирило Воронко.

Це одна із державних плантацій новорічних ялинок. Цілий гектар зелених красунь.

Леонід Прокопюк, головний лісничий у ДП "Фастівське лісове господарство":

Оце бачите, бантики, які стоять жовтенькі - це ті ялинки, які ми відібрали для реалізації в цьому році. Всі остальні ростуть дальше чекають свого часу.

Процес вирощування доволі тривалий. Щоб ялинка досягла двох метрів потрібно щонайменше десять років. Ціна на головний новорічний атрибут залежить від висоти. До метра коштує дев'яносто гривень, півтора - сто двадцять, а двометрове деревце обійдеться у сто п'ятдесят. Хоча, у лісництві кажуть, що попит на природні ялинки останнім часом упав.

Леонід Прокопюк, головний лісничий у ДП "Фастівське лісове господарство":

Ну, ми реалізуємо порядку 1000 ялинок в рік. Раніше ми реалізовували 3000, но зараз багато штучних ялинок, які люди купляють. Від спросу.

Штучна ялинка до двох метрів потягне на шістсот гривень і вище. Можна сказати - економно, але, як виявилося, не надто екологічно.

Дмитро Карабчук, еколог-лісівник:

Для виробництва штучної ялинки використовуються викопні палива і пластмаса, нафтові залишки нафтових продуктів, тому власне використовуючи штучну ялинку ви будете впливати більше, додавати до проблеми які пов'язані із зміною клімату.

Тому фахівці радять все-таки надати перевагу живим ялинкам.

Дмитро Карабчук, еколог-лісівник:

Найкращий вихід це придбати самостійно на розсаднику живу ялинку в горщику, потримати її на новий рік відсвяткувати і перенести в холодне місце і весною висадити десь у парку на подвір'ї.

А якщо живу, але не в горщику, то зрубану тільки у законний спосіб. Перевірити "легальність" дерева можна на сайті або у мобільному додатку "Ялинка інфо".

Леонід Прокопюк, головний лісничий у ДП "Фастівське лісове господарство":

Цей чіп вже показує що ця ялинка зрізана у Фастовському лісгоспі. Вона законна. Вона вирощена в лісі, а не привезена з Чорнобиля або іще откудато.

Щоб ялинка простояла зо два тижні і не обсипалася, лісничі радять поставити її у відро з вологим піском. І усі свята поливати.