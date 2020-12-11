В Киеве грузовик возле метро насмерть переехал пешехода [ Редактировать ]
В пятницу, 11 декабря, в Голосеевском районе Киева, на улице Васильковской, произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Так, грузовик переехал мужчину. Пострадавший скончался.
Инцидент произошел около 16:00. Грузовик тянулся в пробке. Не увидел пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, и переехал мужчину.
Предварительно, мужчина, перебегавший дорогу, попал в мертвую зону грузовика. Водитель его не увидел.
Ранее мы писали, что на Закарпатье подросток погиб в результате наезда автомобиля. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой".
Кроме того, в Сумской области в дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Мужчина и его 32-летняя пассажирка погибли на месте.
Также сообщалось, что на Закарпатье случилось смертельное ДТП с ребенком. Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой" по дороге в медучреждение. Стало известно, что парень упал на дорогу при движении на возе в попутном с авто направлении. А во Львовской области в результате ДТП погибли три человека. водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом.
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