В Мукачевском районе близ поселка Чинадиево автомобиль Vokswagen Touran "убил" 16-летнего подростка на дороге.

Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой" по дороге в медучреждение. Стало известно, что парень упал на дорогу при движении на возе в попутном с авто направлении.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Транспортные средства помещены на штрафплощадку отделения полиции. В ходе следствия полицейские установят все обстоятельства и причины этого ДТП.

Отмечается, что водитель прошел медицинское освидетельствование и оказался абсолютно трезвым. На месте происшествия работали правоохранители.

Ранее мы писали, что в Львовской области в результате аварии двух автомобилей пострадали четверо детей 2, 10, 11 и 14 лет. Всех травмированных экстренно госпитализировали.

Кроме того, в Запорожской области недалеко от села Красное легковушка Mercedes-Benz врезалась в многотонный грузовик Volvo. В результате аварии скончались люди, находящееся в легковом автомобиле.