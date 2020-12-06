На Закарпатье случилось смертельное ДТП с ребенком [ Редактировать ]
В Мукачевском районе близ поселка Чинадиево автомобиль Vokswagen Touran "убил" 16-летнего подростка на дороге.
Несовершеннолетний пострадавший умер в карете "скорой" по дороге в медучреждение. Стало известно, что парень упал на дорогу при движении на возе в попутном с авто направлении.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Транспортные средства помещены на штрафплощадку отделения полиции. В ходе следствия полицейские установят все обстоятельства и причины этого ДТП.
Отмечается, что водитель прошел медицинское освидетельствование и оказался абсолютно трезвым. На месте происшествия работали правоохранители.
Ранее мы писали, что в Львовской области в результате аварии двух автомобилей пострадали четверо детей 2, 10, 11 и 14 лет. Всех травмированных экстренно госпитализировали.
Кроме того, в Запорожской области недалеко от села Красное легковушка Mercedes-Benz врезалась в многотонный грузовик Volvo. В результате аварии скончались люди, находящееся в легковом автомобиле.
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