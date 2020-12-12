А у Сполучених Штатах уже сьогодні стартує масштабна вакцинація. Там дали дозвіл на використання нової сироватки від Pfizer.

І найближчими днями мільйони американців зможуть зробити щеплення проти коронавірусу. Як усе відбуватиметься? І чи готова Америка? Дмитро Анопченко про все це - із Вашингтона.

Один лише день змінив усе і кардинально. Вакцина від Pfizer отримала "зелене світло", а отже зі складів виробника її тепер розвозитимуть країною.

Шпиталі по всій країні готуються приймати нову вакцину, для цього встановили величезні холодильники, адже зберігати її треба за температури мінус 70, а якщо вже дістати - одразу робити укол.

Дуже швидко дістати з коробки, оглянути - чи ампула ціла, і далі є 90 секунд, щоб зробити ін'єкцію.

Для медиків по всій Америці проводять останні тренінги. Адже в уколі нічого нестандартного нема, але от щоб набрати сироватку у шприц, треба ще призвичаїтися.

А коридори у шпиталях і лікарнях, де раніше пацієнти чекали своєї черги, розділяють на кабінки з номерами. На вакцинацію "кинуть" і медсестер, і лікарів, адже тут прийматимуть тисячі пацієнтів щодня.

Перша партія, яку отримають шпиталі та лікарні, майже 3 мільйони доз, тобто у стислі терміни доведеться провакцинувати 3 мільйони людей, щоб звільнити місце у сховищах для нової партії препарату.

Це шанс, який випадає раз у житті - бути частиною нової програми, зробити щось, що залишиться в історії.

Причому у "першій хвилі" щеплення мають зробити і самим медикам. Ті, хто у зоні ризику (приймають і оглядають пацієнтів) - отримають вакцину поза чергою.

І все це після безпрецедентного кроку. Для того, щоб запустити процес, потрібен був дозвіл Американської адміністрації з лікарських засобів, а там відверто з цим затягували.

І керівник президентської адміністрації напередодні подзвонив керівниці цього поважного управління. Сказав відкритим текстом: до кінця дня Ви підписуєте або заяву на звільнення, або дозвіл на використання вакцини. Звісно ж, чиновниця вибрала друге.

Дональд Трамп у телезверненні до нації назвав усе це "дивом".

Медичне диво! Створено безпечну та ефективну вакцину лише за 9 місяців.

І пообіцяв, що процес стартує протягом доби.

Але люди, які стоять у довжелезних чергах до центрів із безплатного тестування на COVID, поки не так натхненні, як їхній президент. Кожен другий американець сказав соціологам, що наразі не готовий робити щеплення, хочуть спершу переконатися, що побічних ефектів не буде.

Надто все поквапом! Ми не знаємо, як вакцина позначиться на здоров'ї, її недостатньо довго випробували. Хочемо бути впевнені, що вона насправді працює. Хто ж погодиться на те, що може зашкодити?

Але якщо "перша хвиля" вакцинації (а це 100 мільйонів доз, які американському уряду протягом грудня надасть Pfizer) буде успішною, без непередбачуваних ускладнень у тих, хто отримає укол, громадська думка зміниться і дуже швидко.