В Москве гремят взрывы: "вспыхнул" склад с газовыми баллонами [ Редактировать ]
В понедельник, 2 ноября, на юге Москвы в России "вспыхнул" склад с газовыми баллонами. Возгорание произошло на Варшавском шоссе. Об этом сообщает ТАСС.
На складе хранятся баллоны с газом, объемом которых составляет 600 куб.м. Из-за пожара закрыто движение по улице Газопровод.
По данным СМИ, эвакуировать жильцов соседних домов не планируется.
На юге Москвы в районе Варшавского шоссе загорелся склад с газовыми баллонами. На складе хранятся баллоны общим объемом 600 куб.м. На видео с места пожара слышны периодические взрывы, языки пламени выше многоэтажных зданийhttps://t.co/OdkaVdcBut pic.twitter.com/pGxwpIVSkI— РБК (@ru_rbc) November 2, 2020
Ранее сообщалось, что под Харьковом жуткий взрыв разнес газовую подстанцию.
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