Танкист похож на Зеленского: в Киеве открыли памятник бойцам ООС [ Редактировать ]
В Киеве ко Дню Сухопутных сил Украины открыли памятный знак в честь украинских бойцов, воюющих на Донбассе. На нем изображены трое военнослужащих из разных родов войск - пехотинец, танкист и летчик.
Памятник установили по инициативе генерал-полковника Александра Сирского. О его открытии сообщает пресс-служба Сухопутных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что памятный знак посвящен "личному составу, который посвятил себя службе в Сухопутных войсках и сейчас выполняет задания в районе операции Объединенных сил, а также памяти тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины".
Пользователи соцсетей подметили, что танкист на памятном знаке (расположен по центру) сильно напоминает главу государства Владимира Зеленского, а два других воина - командующего Объединенными силами Сергея Наева (пехотинец слева) и командующего Сухопутными войсками Александра Сирского (пилот справа от танкиста).
Сергей Наев
Александр Сирский
Напомним, национальный профессиональный праздник - День Сухопутных войск Украины - в Украине отмечают 12 декабря.
Ранее сообщалось, что Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск. Гарант Конституции ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна".
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