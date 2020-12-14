В Киеве ко Дню Сухопутных сил Украины открыли памятный знак в честь украинских бойцов, воюющих на Донбассе. На нем изображены трое военнослужащих из разных родов войск - пехотинец, танкист и летчик.

Памятник установили по инициативе генерал-полковника Александра Сирского. О его открытии сообщает пресс-служба Сухопутных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что памятный знак посвящен "личному составу, который посвятил себя службе в Сухопутных войсках и сейчас выполняет задания в районе операции Объединенных сил, а также памяти тех, кто отдал свою жизнь за независимость Украины".

Пользователи соцсетей подметили, что танкист на памятном знаке (расположен по центру) сильно напоминает главу государства Владимира Зеленского, а два других воина - командующего Объединенными силами Сергея Наева (пехотинец слева) и командующего Сухопутными войсками Александра Сирского (пилот справа от танкиста).

Сергей Наев

Александр Сирский

Напомним, национальный профессиональный праздник - День Сухопутных войск Украины - в Украине отмечают 12 декабря.

Ранее сообщалось, что Зеленский посетил центр подготовки Сухопутных войск. Гарант Конституции ознакомился с работой центра подготовки Сухопутных войск "Десна".

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