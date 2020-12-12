Президент Владимир Зеленский, 12 декабря посетил 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого состоит из механизированного, танкового и зенитно-ракетного артиллерийских полков, автомобильного и ремонтно-восстановительного батальонов, двух учебных центров (197-й центр подготовки сержантского состава и 205-й центр тактической медицины) и школы подготовки снайперов.

Стоит отметить, что начальник учебного центра Виктор Николюк ознакомил Зеленского со структурой центра и системой подготовки военнослужащих.

Президент осмотрел тренажер для подготовки водителей, специалистов войск ПВО. Учения проводятся на тренажерном комплексе ЗУ-23-2 в виде полусферы, который воспроизводит идентичные реальным боевые действия и позволяет расчету отточить навыки. На сегодня это единственный тренажер такого уровня в ВСУ.

Сухопутные войска делают очень много для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины. Поэтому качественные и современные условия подготовки украинских военных чрезвычайно важны

Также Главе государства продемонстрировали обучение по оказанию первой медицинской помощи раненым и эвакуации раненого с поля боя.

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Владимир Зеленский ознакомился с системой подготовки танкистов, он посмотрел, как проходят учения в классе динамических тренажеров на базе виртуального пространства боя (VBS3), подготовку операторов танковых экипажей и экипажей танков в классе управления боем, который сочетает одновременное действие нескольких танковых экипажей.

Также Президент осмотрел инфраструктуру школы по подготовке снайперов. В частности, модульный городок, классы, образцы снайперского оружия в учебном корпусе. На стрельбище были продемонстрированы занятия по огневой подготовке снайперов.

Кроме того, 12 декабря состоялось открытие памятной стелы на территории Центра командования Сухопутных войск в Киеве.

Напомним, Зеленский сделал заявление о выводах Венецианской комиссии по КСУ, президент оценил выводы комиссии по решениям Конституционного суда и ситуации с судом.

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