На Одещині авто з родиною злетіло у рівчак [ Редактировать ]
Семеро людей постраждали внаслідок ДТП на Одещині. Біля села Залізничне напередодні зіткнулись два легковики - "Део" і "Рено". Потому "Ланос" перекинувся і злетів у рівчак - у машині їхала родина з трьома дітьми.
Усіх ушпиталили. Водія та одного пасажира "Рено" також доправили до лікарні.
Поліція встановлює усі обставини події. А рятувальники попереджають автовласників про небезпечні погодні умови: сьогодні у більшості регіонів очікують туман та ожеледицю.
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