Семеро людей постраждали внаслідок ДТП на Одещині. Біля села Залізничне напередодні зіткнулись два легковики - "Део" і "Рено". Потому "Ланос" перекинувся і злетів у рівчак - у машині їхала родина з трьома дітьми.

Усіх ушпиталили. Водія та одного пасажира "Рено" також доправили до лікарні.

Поліція встановлює усі обставини події. А рятувальники попереджають автовласників про небезпечні погодні умови: сьогодні у більшості регіонів очікують туман та ожеледицю.