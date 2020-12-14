На Донбасі продовжується "гучне перемир'я" [ Редактировать ]
На Донбасі минулої доби ворог 9 разів обстріляв українські позиції. З мінометів і гранатометів бойовики атакували поблизу Південного та Водяного. Окупанти застосували озброєння 82-го калібру. В українському війську - без втрат. Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смєщук.
В укритті затишно - горить "буржуйка", а зовні - кілометри промерзлих окопів, серед яких такі ось острівці-бліндажі. Такий вигляд зараз має передова. На Донбасі без снігу і дуже холодно.
Похолодало, це також робочі температури для любого військовослужбовця - це не є труднощі.
Ми працюємо на Горлівському напрямку. Нас зустрічає молодий офіцер. На передову він потрапив ще 2015 року простим солдатом.
"Яшка", військовослужбовець Збройних сил України:
Мені було 18 років. Там була ідея. А потім я пішов навчатися до Академії сухопутних військ. І ось знову я на фронті. Всі розуміють: якщо не ми тут будемо - то інші будуть тут.
"Іншими" він називає супротивника. Звідси ворог на дистанції автоматного пострілу. У деяких місцях навіть перегукуватися можна. На цих "інших" добряче надивився і ось цей міцний чоловік.
Прихожу на роботу, а там кажуть: "прийдуть наші". А я кажу - хто ваші? Ну, типу окупанти приїдуть.
Іван з Луганщини, на фронт потрапив теж у 2015 році, відтоді воює. Розповідає, що встиг надивитися і на окупацію, і на дію проросійської пропаганди.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Я працював на "Сєверодонецькому Азоті". Сєверодонецьк був під окупантами, я це пережив. Я з села Епіфанівка - у в мене знайомих багато з міськвідділу пішли в сепари.
Якийсь час стримувався - дома і батьки, і дитина. Але потім просто зібрав речі і поїхав на фронт. З тих пір це його вже п'ята зима в окопах.
Іван, військовослужбовець Збройних сил України:
Я пішов одразу на першу лінію - в село Малинове, під Луганськом. Через військкомат - добровольцем. І не було такого страху, мама тільки плакала. А я подзвонив і сказав: "я іду воювати".
Ну, а поки що на передовій достоту гучне перемир'я - минулої доби бойовики щонайменше шість разів обстріляли українські позиції, поранили двох бійців.
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